Украина готова помогать Катару в организации ЧМ по футболу в 2022 году - Зеленский

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина готова поделиться опытом с катарскими партнерами при организации чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, текст которого обнародовала пресс-служба Главы государства, передает УНН.

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“Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Хочу добавить, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2018 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами”, — сказал Зеленский.

Детали

По словам Главы государства, Украина может помогать как в чисто технических аспектах, так и по вопросам безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю, добавил он.

Справка

По данным Офиса Президента, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар 4 апреля.

Ранее сообщалось, что во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Чемпионат мира в Катаре

Решение провести Чемпионат мира 2022 года в Катаре вызвало споры с самого объявления в декабре 2010 года. Речь шла о фактическом подкупе ФИФА. Власти Катара в начале 2010-х годов заключили с ФИФА контракты на общую сумму 880 млн долларов. Как писало The Times со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции, это фактически было платой за право провести чемпионат мира 2022 года.