Россия не является монополистом: Мендель заявила про украинский русский язык

КИЕВ. 5 апреля. УНН. “Украинский русский язык” является часть культурного разнообразия Украины. Об этом сказала пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель в эфире программы “Взгляд с Банковой” на канале “Дом”, передает УНН.

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“Украинский язык, как и идентичность украинцев — это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока неосознанное богатство. А русский, точнее украинский русский — это часть культурного разнообразия нашей страны... И сейчас, и раньше, русский не был и не является собственностью исключительно России”, — сказала Мендель.

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Пресс-секретарь Президента отметила, что к примеру английский язык используют в разных странах, на всех континентах, но Великобритания не считает английский исключительно своим.

“Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский, и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык”, — сказала она.

Дополнение

Во время Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм” в марте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка “не своевременный” и украинский язык полностью защищен.