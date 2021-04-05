В МИД объяснили, почему важно не денонсировать Харьковские соглашения

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украина продолжает считать действующим соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины, поскольку она фиксирует нарушение РФ юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Представитель МИД напоминает, что Российская Федерация денонсировала в одностороннем порядке соглашение в марте 2014 года для избежания ответственности за захват Крыма. Однако Украина не признала эту денонсацию.

Цитата:

"Мы продолжаем считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова", - заявил Николенко.

Детали

В МИД отметили аргументы в пользу упомянутого решения. Так, соглашение:

- фиксирует временный характер базирования ЧФ;

- оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия;

- устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации;

- обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

"Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", - отметил Николенко.

Дипломат напомнил, что за размещение ЧФ Россия несет перед Украиной и финансовые обязательства. Игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков.

"Совершив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, Россия нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры. Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - добавил он.

Справка

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 миллионов долларов США в год.

Что было раньше

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

После этого 17 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" - то есть Харьковских соглашений.