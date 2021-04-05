Украина и Катар подписали меморандум о сотрудничестве по борьбе с преступностью

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Представители Украины и Катара подписали меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится с визитом в Государстве Катар, передает УНН.

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"В рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар подписал с Халидом бен Халифа бен Абдул Азиз Аль Тани Меморандум с МВД Катара о сотрудничестве Украины и Государства Катар в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди - обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества", - написал Аваков.

Дополнение

По данным Офиса Президента, Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и украинской делегацией прибыл с официальным визитом в Катар 4 апреля.

Ранее сообщалось, что во время встреч будут обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Как рассказал Глава государства катарским СМИ, Украина и Катар планируют подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения. Также планируется подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.