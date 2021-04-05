"Голос" призывает провести внеочередное закрытое заседание Совета с участием Степанова, Шмыгаля и Хомчака

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Партия “Голос” призывает провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, чтобы заслушать доклады премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом заявила лидер партии “Голос” Кира Рудик, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

Цитата

“Сейчас парламент должен взять на себя ответственность за будущее страны, за жизнь и здоровье граждан. Стране нужен конструктивный план действий, чтобы эффективно ответить на каждый из вызовов. Нужен план борьбы с COVID-19: организация массового тестирования, экономическая поддержка граждан, главное — закупка вакцины и организация массовой вакцинации...”, — сказала Рудык.

Детали

По ее словам, “Голос” уже обратился с рядом депутатских запросов в Минздрав, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Кабинета Министров.

“Поэтому мы, партия „Голос“, призываем провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, вызвать Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака, а также министра здравоохранения Максима Степанова”, — отметила Рудык.

Рудик отметила, что на этом заседании “Голос” требует:

1) Заслушать подробный доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака в режиме закрытого заседания Верховной Рады относительно обострения на Востоке. В рамках полномочий Верховной Рады принять безотлагательные меры по поддержке боеспособности Вооруженных Сил.

2) Заслушать доклад Премьер-министра Шмыгаля о:

загруженности больничных мест в каждом регионе Украины, обеспечение больниц необходимым оборудованием, кислородом, другими лечебными средствами;

план создания новых больничных мест, закупки оборудования и обеспечения тестирования;

меры преодоления критической нехватки врачей и медицинского персонала для работы с больными COVID-19;

план действий Правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации;

план поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест, чтобы преодолеть угрозу бедности и экономического упадка;

причины провала своевременного информирования граждан о введении карантина.

3) Разработать и принять с привлечением всех фракций и депутатских групп, поддерживающих конструктивную работу:

обращение к СНБО и Кабинету министров с требованием принять безотлагательные меры по организации адекватной работы по закупке вакцины, информирование населения о необходимости вакцинации, организации вакцинации с определением конкретных сроков и ответственных за выполнение;

поручения Кабинету министров Украины разработать и внедрить программу защиты рабочих мест украинцев, поддержки малого и среднего бизнеса, а также разработки механизмов стимулирования экономического роста;

пакет законопроектов по поддержке предпринимателей и сохранения рабочих мест во время пандемии — предприниматели, деятельность которых ограничена из-за COVID-19, должны получать от государства поддержку, а не страдать от проверок налоговой и других регулирующих органов.

пакет законопроектов по поддержке врачей и медицинских работников — по плану “Голоса” предусмотрено повышение доплат для медицинских работников, контактирующих с больными ковид, мы выделить отдельную категорию медиков, работающих с больными COVID-19.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.