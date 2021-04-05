Довыборы в ВР: ЦИК приняла протокол с мокрой печатью из округа № 87

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла протокол с мокрой печатью окружной избирательной комиссии ОИО № 87 на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Цитата

"5 апреля после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила работу в режиме заседания, во время которого приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на заседании Комиссии председатель окружной избирательной комиссии ОИО № 87 объявил сведения из протокола и отчитался о работе комиссии. Доклад председателя ОИК вызвал значительное количество вопросов у членов ЦИК, которые озвучили их во время заседания.

Дополнение

Председатель ЦИК Олег Диденко сообщил, что Центральная избирательная комиссия отложила объявление результатов выборов по ОИК № 87 на Прикарпатье до решения судов.

Гражданская сеть ОПОРА, сообщала, что вчера, 4 апреля, в Ивано-Франковском окружном административном суде рассматривалось несколько дел в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК № 87 при установлении итогов голосования. Все дела, которые рассматривал суд вчера, были открыты по искам кандидата Александра Шевченко.

Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК № 87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

По состоянию на утро воскресенья, по данным ЦИК, обработано 100% протоколов из УИК из Ивано-Франковской области, где 28 марта состоялись довыборы в Верховную Раду.

Так, кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов), Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов) и Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода"(28,86%, 13 927 голосов).

Ранее ОИК начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. ОИК обнаружила расхождение в количестве бюллетеней уже на 6 участках. А недействительными результаты признали уже минимум на 4-х.