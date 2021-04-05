ОАСК признал противоправным подтверждение плагиата в работах Шкарлета

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования относительно подтверждения плагиата в научных работах министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"По моему иску против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде моих научных работ", - написал Шкарлет.

Шкарлет добавил, что считает уместным законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах обнаружен плагиат.

"Главное, чтобы этот документ был профессиональным, а не порождал двойные стандарты и основывался на принципах Закона Украины "Об образовании". Только так он не будет иметь шансы превратиться в очередное оружие для политического преследования кому-то невыгодных кандидатов", - отметил министр.

Дополнение

Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования подтвердил наличие плагиата в работах министра образования Украины Сергея Шкарлета.



Напомним, Кабинет министров Украины проводил расследование по обвинениям Сергея Шкарлета, на которого возложено исполнение обязанностей министра образования и науки, в плагиате.

Членов комиссии по академической добродетели Национального университета "Черниговская политехника" обвиняют в плагиате. Ранее они же не выявили плагиат в диссертации бывшего ректора учебного заведения, а сейчас министра образования Сергея Шкарлета.