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Не разделяю таких заявлений: языковой омбудсмен ответил Мендель относительно "украинского русского"

Не разделяю таких заявлений: языковой омбудсмен ответил Мендель относительно "украинского русского"

Тарас Кремень

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя заявление пресс-секретаря Президента относительно "украинского русского языка", отметил, что не разделяет таких заявлений и добавил, что они не имеют никаких перспектив. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Детали

Креминь отметил, что согласно статье 10 Конституции Украины, единственным государственным языком в Украине является украинский.

Уполномоченный напомнил, что три недели назад Владимир Зеленский на форуме "Украина 30" сказал, что в нашей стране государственным языком является один - украинский, и для него должны быть созданы лучшие условия.

Цитата

"Если продолжить его слова, то должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке. Итак, к концу года, как это определено стратегией действий правительства на 2021 года, должна появиться государственная программа развития и освоения украинского языка. В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся?" - сказал он.

"Я не разделяю таких заявлений, и считаю их такими, какие не имеют никаких перспектив. Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным в Украине является украинский", - отметил Тарас Креминь.

Добавим

Уполномоченный считает, что вопрос языка в Украине нужно закрыть раз и навсегда.

"У нас есть Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", есть система образования, есть государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, мы имеем внешние угрозы, на которые нужно обращать внимание", - отметил Тарас Креминь.

Уполномоченный отметил, что сейчас Украина должна эффективно заниматься государственной языковой политикой, при этом создавая лучшие условия и для информационной защиты.

"Помните: защита языка - это и защита национальных интересов, основ конституционного строя", - резюмировал Креминь.

Напомним

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявила, что "украинский русский язык" является частью культурного разнообразия Украины.

По ее словам, "украинский язык, как и идентичность украинцев - это куда больше явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока неосознанное состояние. А русский, точнее украинский русский - это часть культурного разнообразия нашей страны ... И сейчас, и раньше, русский не был и не является собственностью исключительно России".

Источник: УНН
Теги: Украина, омбудсмен
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