Зеленский в Катаре созвонился с Джонсоном: говорили об эскалации России, НАТО и визите в Украину

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в Государстве Катар, провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как сообщили в Офисе Президента, говорили об эскалации России, НАТО и саммите Крымской платформы, передает УНН.

Об обострении на Донбассе

Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивание российского военного контингента у российско-украинской границы и попытки России сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский и призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционный давление на РФ.

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Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Владимир Зеленский.

О НАТО

Лидеры Украины и Великобритании скоординировали действия по реализации евроатлантического курса нашего государства. Владимир Зеленский отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - сказал Владимир Зеленский.

О визите в Украину

Лидеры обсудили график двустороннего политического диалога на текущий год. Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.