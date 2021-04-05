Верещук прокомментировала недостаток пропусков на общественный транспорт в Киеве

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала недостаток пропусков в общественный транспорт, из-за чего многие киевляне не смогли добраться на работу, передает УНН.

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"Пандемия больше года и меры противоэпидемические продолжаются больше года. Неужели они (руководство Киевской городской администрации - ред.) не знали за неделю, что вероятно будет ограничено движение транспорта, особенно метрополитена?" - заявила она.

Верещук добавляет, что во время прошлого весеннего локдауна количество пропусков было больше.

"Например, в прошлом году 400 тыс. пропусков было напечатано, уже есть опыт. Что мешает воспользоваться, усовершенствоваться, научиться на ошибках и не наступать на грабли?" - резюмировала она.

Детали

С начала действия ограничительных мер 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. Правоохранители проверяют у киевлян пропуска в общественный транспорт.

Справка

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля.

С понедельника закрываются все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки прекратили свою работу 1 апреля.