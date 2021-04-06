Счета Светланы Тихановськои в Беларуси заблокированы

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Билорусский банк “Беларусбанк” заблокировал счета оппозиционерки Светланы Тихановськои. Об этом говорится на ее Tеlеgram-канале, пишет УНН.

Детали

Указывают, что Светлана Тихановська обратилась в “Беларусбанк”, чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет. Сотрудница банка назвала причину:

“В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастны к террористическим действиям”.

Напомним

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил екскандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановську, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами Беларуси, в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о “подготовке акта терроризма” по екскандидаткы в президенты страны Светланы Тихановськои и представителей объединения BYPOL — оппозиционно настроенных бывших силовиков, которые находятся за рубежом.