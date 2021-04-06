Пророссийские силы дискредитируют посольство Украины в Латвии

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации Посла Украины в Латвии Александра Мищенка путем компиляции и фальсификации высказываний Посла Украины с открытых источников, интервью и тому подобное. Об этом сообщает посольство Украины в Латвии на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По информации Посольства, в связи с принципиальной позицией Посла Украины в Латвии Александра Мищенка по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации — объединение украинских обществ Латвии, пророссийские силы начали кампанию по дискредитации Мищенка и Посольства.

Это произошло путем компиляции и фальсификации высказываний Посла Украины с открытых источников, интервью и тому подобное. В частности, используется видеоматериалы 40-минутного интервью Посла Украины А.Мищенко для “Radio Baltkom” от 30.04.2019 г..

Цитата

“Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует антиукраинской сущность так называемой украинской организации” Объединение украинских обществ Латвии “, которое на самом деле работает в интересах страны-агрессора России”, — говорится в сообщении посольства.

Напомним

Всемирный конгресс украинский исключил из своих рядов Объединения украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность “демонстрирует антиукраинскую позицию”. Посол Украины в Латвии Александр Мищенко был возмущен визитом представителя Объединения украинских обществ Латвии в оккупированный Россией Крыма.