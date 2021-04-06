На Запорожье русский язык лишили статуса регионального

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального. О таком решении, что вынес Запорожский окружной административный суд, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook, передает УНН.

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"Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области", - написал языковой омбудсмен.

Детали

По словам Креминя, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 № 2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" на территории Запорожской области".

"Согласно статье 255 КАС Украины решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не было подано, то есть с 23.04.2021 года", - добавил чиновник.

О том, что решение о признании русского языка региональным языком на территории Запорожской области официально отменено, сообщили и в местном облсовете.

Дополнение

С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный. Так, с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна была перейти на украинский язык, обслуживание любым другим языком может осуществляться только по просьбе клиента.

За два месяца Офис языкового омбудсмена получил почти тысячу сообщений о нарушениях в отношении обслуживания потребителей на государственном языке. Больше всего - в Киеве и области, а львовяне, к примеру, жалуются в основном на нарушения в других областях.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы - от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов, два - от "слуг народа", которыми предлагается отменить (№ 4638) или отсрочить (№ 4638-2) норму о штрафах для сферы услуг.