В РФ хотят позволить жителям оккупированного Крыма становиться "госслужащими" и при наличии гражданства Украины

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект о “праве” жителей оккупированного РФ Крыма на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они “по независящим от них причинам не смогли выйти” из гражданства Украины. Об этом сообщила пресс-служба комитета по госстроительству, передает УНН.

Детали

“Законопроект подготовлен в целях недопущения ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины”, — приводит пресс-служба слова Крашенинникова.

Он напомнил, что Конституцией РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Соответствующие поправки уже были внесены в ряд законов, при этом на 14 апреля намечено второе чтение большого президентского законопроекта, предусматривающего такие ограничения для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Однако для жителей оккупированных Москвой АР Крым и Севастополя, как заявил он, существуют сложности с оформлением “отказа от украинского гражданства”.

Как пояснил Крашенинников, предлагается внести изменения в так называемый закон, который является якобы юридическим обоснованием оккупации украинской территории, а именно “О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя”, установив, что “гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы”.

Законом установлено, что жители полуострова, признанные “российскими гражданами” в результате оккупации Крыма Россией в 2014 году, которые “подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами РФ без иностранного гражданства”.

Контекст

Стоит отметить, что это уже не первое действие Москвы в вопросе так называемой “интеграции” оккупированной украинской территории в юридическое поле РФ.

К примеру в начале прошлого года Совет Федерации РФ на заседании одобрил закон, который позволяет присваивать звание “Ветеран военной службы” тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его оккупации Россией.

Как отмечали в пояснительных материалах авторы инициативы (согласно материалам российского законопроекта № 620879-7), военные, отслужившие в СССР (в частности, в Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, “не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы”.