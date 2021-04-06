Украина инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская сторона в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ. Об этом говорится в сообщении прессслужбы украинской делегации, передает УНН.

Детали

В украинской делегации заявили, что с момента прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника погибли три военнослужащих ВСУ, еще четыре получили боевые ранения и травмы.

Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ВОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров, отметили в делегации.

Цитата

“Исходя из этого, руководствуясь пунктом 4 Дополнение к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по итогам консультаций ТКГ от 29 сентября 2015 года Глава Украинской делегации Л.Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Что было раньше

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. Только за минувшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и убили двух украинских военных.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.



Хомчак предупредил, что в целом “ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства”.

Ранее обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.