Эскалация на Донбассе: Лавров вновь выступил с обвинениями и призвал "привести в чувство" Украину

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Берлину и Парижу необходимо якобы “безотлагательно привести в чувства украинские власти” в связи с обострением ситуации на Донбассе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, пишет УНН.

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“К сожалению, каждый раз, когда встречается „нормандский формат“ в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно”, — сказал он.

Детали

Лавров, заявил, что “Россию тревожат” последние заявления украинского руководства по Донбассу. “Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам. Надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне”, — добавил он.

Также глава российского внешнеполитического ведомства снова повторил утверждения о том, что Украина якобы “нарушает” Минские соглашения.

Ранее

1 апредя глава МИД РФ Лавров выступил с угрозой, что эскалация на Донбассе — “разрушит Украину”. “Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину”, — заявил тогда глава российской дипломатии.