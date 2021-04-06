ООС: боевики открывали огонь возле Невельского, один боец погиб из-за обстрела, еще один подорвался - на мине

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий. Еще один боец погиб из-за подрыва на взрывном устройстве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центре штаба ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вследствие вражеского обстрела, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Как отметили в пресс-центре, на месте событий работают командования воинской части и представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.