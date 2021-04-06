Карантинные 8 тысяч для бизнеса: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 марта", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч гривен.

Кроме этого, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дия".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что было раньше

Верховная Рада Украины во вторник приняла за основу и в целом внесенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.



На прошлой неделе Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Закон и передал его на подпись Президенту.



