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Украина заключила договор с Pfizer на 10 млн доз вакцины

Украина заключила договор с Pfizer на 10 млн доз вакцины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Цитата

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - сказал Зеленский.

Детали

Как отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

В ОП напомнили, что 8 февраля 2021 года Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, во время которого председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту быстрее.

Что было раньше

Утром во вторник в Министерстве здравоохранения заявили, что в ближайшие дни планируют заключить новые контракты на закупку 15 млн доз вакцин от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее сообщал, что Украина в настоящее время ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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