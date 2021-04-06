Это правительство не доработает до конца года - политолог

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Политолог Руслан Бортник в комментарии УНН сказал, есть ли за что критиковать правительство, стоит ли ожидать его роспуска и какие министры оказались пассивным.

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"Думаю, вряд ли это правительство доработает до конца этого года. Скорее всего - осенью, а возможно и раньше правительство будет отправлено в отставку и заменено командой, которая станет компромиссом между Офисом Президента и западными, прежде всего - американскими партнерами", - считает Бортник.

Детали

Среди министров, которые себя никак пока не проявили, поэтому их сложно оценивать, политолог называет главу Минагрополитики - Романа Лещенко.

"Он недавно назначенная фигура, которая продолжает воевать за Госпродпотребслужбу с Минэкономики. Поэтому ему сложно давать точные характеристики. Хотя можем уже сегодня говорить, что страна не готова к запуску земельного рынка, запланированного с 1 июля. Весь пакет необходимых законов, подзаконных нормативно-правовых актов не разработан. Это ключевая задача, которая сегодня стоит перед министром аграрной политики", - отмечает он.

Кроме этого, на аграрное министерство возложены вопросы, касающиеся продовольственной безопасности. А, по словам Бортника, резкое повышение цены на продукты значит, что Минагрополитики не справляется.

"Учитывая, что на Минагро возложены задачи по продовольственной безопасности, то нынешний стремительный рост стоимости подсолнечного масла и многих других продуктов - это также проблема министерства в значительной мере. Отсутствие эффективного контроля экспорта приводит к тому, что товары и продукция, которую мы производим, стоит в Украина дороже, чем там, куда мы ее поставляем. Например, подсолнечное масло, яйца, другие продукты. Поэтому хоть рано и сложно Лещенко оценивать, но проблемы есть, и они очевидны", - отметил политолог.

Бортник отмечает, что во многих сферах государства на должностях министров в условиях коронакризиса нужны антикризисные менеджеры, но этого не произошло как, например, в ситуации с Минэкономики.

"Если говорить о Петрашко, то этот министр, например, ничем особо не запомнился. Он не выглядит антикризисным управленцем, который нужен национальной экономике во время пандемии и коронакризиса. Просто он не кризисный менеджер, занимался какими-то своими задачами. Те вопросы, которые стояли перед ним относительно локализации законодательства, поддержки национальной промышленности - эти задачи не разрешены, поэтому оценка отрицательная его деятельности", - считает политолог.

Дополнение

Ранее нардеп от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер рассказала, что парламентарии недовольны работой Минэкономики и Игоря Петрашко.

Эксперты и политологи неоднократно называли его кандидатуру среди министров, которых планируется уволить в ближайшее время.