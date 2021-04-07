Трюдо осудил постоянное нарушение режима прекращения огня Россией на Донбассе

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время телефонного разговора премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на востоке Украины, при этом премьер-министр осудил эскалацию Россией насилия на Донбассе и постоянное нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Канады.

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“Премьер-министр Трюдо и президент Зеленский обсудили ситуацию на востоке Украины, при этом премьер-министр осудил эскалацию Россией насилия на Донбассе и постоянное нарушение режима прекращения огня. Премьер-министр Трюдо также выразил глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями России и недавними военными действиями в Крыму и вдоль границы с Украиной. Премьер-министр Трюдо подчеркнул непоколебимую приверженность Канады поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Зеленский поблагодарил Канаду за постоянный вклад в военную подготовку в Украине с помощью операции UNIFIER.

Кроме того, два лидера обсудили катастрофу рейса PS752 Международной авиалинии Украины и подчеркнули необходимость и продолжающуюся работу по обеспечению прозрачности, подотчетности и справедливости для жертв и их семей.

“Премьер-министр и президент обсудили глобальную пандемию COVID-19 и меры, принимаемые в Канаде и в Украине для защиты людей и спасения жизней. Они согласились с важностью международного сотрудничества для борьбы с пандемией и скорейшего внедрения вакцин”, — отмечается в сообщении.

Трюдо и Зеленский подчеркнули тесную дружбу и прочные межличностные связи между Канадой и Украиной. Они надеются на дальнейшее углубление отношений между двумя странами.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства проинформировал собеседника о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.



Что было раньше

Обеспокоенность в связи с ситуацией на востоке Украины и на российско-украинской границе ранее сегодня выразил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее обеспокоенность в связи со сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.