В МИД назвали причины увольнения послов при ЕС, ряде государств и в отделении ООН

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Увольнение украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации, пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенко.

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“Увольнение украинских послов в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии и при ЕС, Ираке, Таиланде, Саудовской Аравии и отделении ООН в Женеве состоялось в контексте планируемой ротации. В украинской дипломатической службе руководители дипучреждений работают в одной стране, как правило, около пяти лет. Часть указанных послов превысила срок работы за рубежом в несколько раз”, — сообщил представитель МИД.

Детали

Он также добавил, что: “Решение как об увольнении, так и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае. В МИД благодарны каждому послу за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов, укрепление отношений Украины и зарубежных стран и международных организаций. Они остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства”.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении послов Украины в 7 странах, а также Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, представителя Украины при Европейском Союзе и других организаций.