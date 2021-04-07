Вандалы повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату: в МИД заверили, что это не повлияет на отношения с Болгарией

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Полтавской области неизвестные повредили мемориальный комплекс на месте захоронения болгарского царя Хана Кубрата. В МИД Украины заявили, что эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы полиции Полтавской области и МИД.

Цитата:

"В полицию... 5 апреля обратился староста села Малая Перещепина, Новосанжарской общины, и сообщил, что неизвестные повредили мемориальный комплекс "Хану Кубрату". На месте происшествия Новосанжарские полицейские установили, что неизвестные лица совершили подкоп бетонного основания комплекса, в результате чего памятная стела упала", - говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о мемориальном комплексе на месте захоронения болгарского царя Хана Кубрата.

Сообщается, что сейчас полиция проводит поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к повреждению мемориального комплекса.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориального знака на месте захоронения Хана Кубрата в селе Малая Перещепина Полтавской области.

"Правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма. Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен", - отмечается в заявлении МИД.

Справка

Хан Кубрат в VII веке объединил болгар в союз, который назвали Великой Болгарией. В 1912 году у села Малая Перещепина нашли Перещепинский клад - 75 килограммов золотых и серебряных вещей. Вместе с кладом обнаружили место захоронения Кубрата. На месте находки и установили памятную стелу.

Добавим

В Лисичанске Луганской области вандал разрисовал мемориал "Героям-добровольцам".