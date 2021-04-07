Кабмин утвердил соглашение о безвизе с карибским государством

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект постановления об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, проектом постановления предусматривается предоставление в установленном порядке согласия на обязательность указанного межправительственного международного договора Украины путем утверждения Соглашения постановлением Кабмина.

Само соглашение вводит возможность осуществления безвизовых поездок в другое из государств сроком на 90 дней в течение 180 дней.

Дополнение

Отметим, что само соглашение было заключено еще в ноябре прошлого года.