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Правительство одобрило Концепцию развития крымскотатарського языка

Правительство одобрило Концепцию развития крымскотатарського языка

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Концепция, предложенная на ваше рассмотрение — это фундамент работы на 10 лет вперед. Это первый шаг для создания стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы, которую поручено разработать Президентом Украины указом от 26 февраля”, — сказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, представляя концепцию в правительстве.

Детали

По словам Резникова, это важно по двум основным причинам.

“С одной стороны, состояние крымскотатарского языка является критическим сегодня. Это отмечает ЮНЕСКО, и об этом бьют тревогу наши ученые. Временная оккупация Россией Крыма и Севастополя обострила эти проблемы, что неоднократно отражено в резолюциях ООН и не только. Язык надо спасать. С другой стороны, крымскотатарский язык — это огромные возможности для Украины, которое мы в полной мере даже не осознаем. Его следует воспринимать как украинский тюркский”, — отметил он.

Вице-премьер добавил также, что крымскотатарский язык, по своей структуре является универсальным и позволяет понимать все тюркские языки.

Справка

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в начале года сообщило, что разработало проект Концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года.

Главным критерием успешности Концепции авторы считают достижение результатов, которые позволят в стратегической перспективе исключить крымскотатарский язык из перечня языков, которые находятся под критической угрозой согласно классификации ЮНЕСКО, последовательно уменьшая его состояние до уровня “безопасный”.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Крым, Украина, крымские татары
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