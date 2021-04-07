Степанов просит Минфин о дополнительных 6,5 млрд грн на покупку вакцин от "ковида"

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Для закупки вакцин от коронавирусной болезни Министерству здравоохранения необходимы дополнительные 6,5 млрд грн. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Отдельное обращение к Министерству финансов: мы уже проводили соответствующее совещание под председательством Премьер-министра о дополнительном финансировании. Чтобы выполнить Национальный план и сделать прививки 70% граждан Украины, нам нужны дополнительные средства для закупки вакцин", - сказал Степанов.

Детали

Как объясняет министр, когда формировался Бюджет-2021, Минздрав предлагал цифру в 15,1 млрд грн, но получил 4 млрд.

"Мы четко определили, что при необходимости сразу будут найдены соответствующие средства, которые будут перечислены на дополнительные дозы вакцин. На сегодня это требование, по нашим подсчетам, ориентировочно составляет около 6,5 млрд грн", - добавил он.

Справка

Как сообщил ранее глава Минздрава, согласно всем договоренностям, Украина в течение 2021 года должна получить 32 млн доз вакцин от коронавируса.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.