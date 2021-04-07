ВАКС повторно закрыл дело о лжи в декларации экс-министра Насалыка

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд повторно закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

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"В четверг, 1 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в подготовительном судебном заседании прокурор подал ходатайство о закрытии уголовного производства на основании п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины. Он отметил, что рассмотрение данного дела не может быть продлено, поскольку 27.10.2020 Конституционный Суд Украины принял решение, которым признано статью 366-1 УК Украины такой, что не соответствует Конституции Украины (неконституционной).

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", который вступил в силу 30.12.2020 года, статью 366-1 исключено из Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что сторона защиты и сам обвиняемый возражали против удовлетворения такого ходатайства прокурора, отметив, что по их мнению, признание статьи 366-1 УК Украины неконституционной и ее дальнейшую отмену имеет своим правовым последствием принятие судом оправдательного приговора, который должен иметь реабилитирующий характер, а поэтому настаивали на дальнейшем рассмотрении дела. Сторона защиты выразила позицию, что обвиняемый имеет право на справедливый суд, гарантированный статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также они отмечали, что длительное уголовное преследование за широкое освещение в СМИ нанесло ущерб репутации обвиняемого, а закрытие уголовного производства постановлением ВАКС от 24 ноября 2020 года никоим образом не способствовало ее восстановлению.

"Исследовав представленные материалы и заслушав участников судебного процесса, коллегия судей отметила, что ст. 284 УПК Украины определен исчерпывающий перечень случаев, при которых закрывается уголовное производство и производство в отношении юридического лица, и в частности, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК, уголовное производство закрывается в случае, если вступил в силу закон, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом", - информирует ВАКС.

Отмечается, что нормами УПК прямо предусмотрена возможность закрытия уголовного производства на основании п. 4 части 1 ст. 284 УПК во время подготовительного судебного производства.

Что было раньше

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление о закрытии дела в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о лжи в декларации и назначила рассмотрение дела.



Перед тем Высший антикоррупционный суд закрывал дело Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов.

Как ранее сообщал УНН, детективами НАБУ сообщено о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику, который "забыл" задекларировать 1,249 млн долларов.