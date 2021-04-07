Болгария осудила осквернение мемориала Хану Кубрату в Украине, ожидает поимки виновных

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Республики Болгарии осуждает осквернение мемориального комплекса на месте захоронения болгарского царя Хана Кубрата в Полтавской области. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны, передает УНН.

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“Министерство иностранных дел Республики Болгарии решительно осуждает акт вандализма против памятника Хану Кубрату в Малой Перещепине Полтавской области Украины. Мы ожидаем, что компетентные украинские органы найдут виновных в этом хулиганстве и предадут их суду”, — говорится в заявлении.

Детали

Дипломаты подчеркнули, что Болгария придает большое значение уважению прав и исторической и культурной самобытности 200- тысячной болгарской общины в Украине, что “также способствует прекрасным отношениям между нашими двумя странами”.

Осквернение мемориала

5 апреля стало известно, что неизвестные повредили мемориальный комплекс “Хану Кубрату”. На месте происшествия Новосанжарские полицейские установили, что неизвестные лица совершили подкоп бетонного основания комплекса, в результате чего памятная стела упала.



Министерство иностранных дел Украины в свою очередь заявило, что решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориального знака.

“Правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма. Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен”, — отмечается в заявлении МИД.