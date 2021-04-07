Ивченко: происходит масштабное наступление на профсоюзы и права работника

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко в комментарии УНН объяснил, почему законопроект “О дерегуляции трудовых отношений” нивелирует роль профсоюзов в защите прав работников.

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“Неоднократно и профсоюзные организации, и депутаты, и эксперты отмечали, что законопроект Минэкономики „О дерегуляции трудовых отношений“ разбалансирует трудовые отношения. Профсоюзы теряют пределы возможностей защищать работников, отстаивать их права. Как представитель профсоюзов в Верховной Раде от „Батькивщины“ я выступаю категорически против”, — подчеркнул Ивченко.

Детали

Нардеп добавил, что таким образом под предлогом “преодоления бюрократизации” сужается само содержание и объемы прав работников: упрощаются положения относительно рабочего времени, материальную ответственность в полном размере будут нести все работники, меняется процедура увольнения, что лишает защиты определенные категории лиц.

“Сегодня идет масштабное наступление на профсоюзы, ведь они этим документом фактически устраняются как полноценная переговорная сторона, от которой зависит защита интересов наемных работников в отношениях с работодателями. То есть все преимущества — на стороне работодателей”, — рассказал Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее УНН писал, что по мнению нардепа Ивченко восемь тысяч гривен от государства не смогут помочь бизнесу во время экономического коронакризиса. Зато значительно эффективнее могут стать налоговые льготы, помощь с оплатой жилищно-коммунальных услуг и уменьшение кредитной нагрузки.