Денисова: в плену в ОРДЛО находятся 280 граждан Украины, еще 258 - пропали без вести

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, передает УНН.

Цитата:

"В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 280 граждан Украины, из них: 236 гражданские лица и 40 военнослужащих. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Также усложнилась ситуация с переводом осужденных лиц, которые к середине 2014 года отбывали наказание на упомянутых территориях. Сейчас 450 осужденных, в том числе 70 человек пожизненно лишенных свободы, не могут быть переведены на подконтрольную правительству Украины территорию", - написала Денисова в Telegram-канале по итогам встречи.

Детали

Омбудсмен рассказала также, что РФ преследует по политическим мотивам 133 гражданина Украины. 114 из них находятся в незаконном заключении, из них: 15 - на территории временно оккупированного Крыма, 99 - в Российской Федерации. 78 - граждане Украины крымскотатарской национальности.

Также Денисова сообщила Комиссару о незаконных призывных кампаниях и замене демографического состава населения во временно оккупированном Крыму, нарушении прав собственности, прав на образование на родном языке, на свободу вероисповедания, свободу мысли и тому подобное.

Дополнительно

Денисова сообщила Комиссару Совета Европы, что 11 августа 2020 года Президенту Украины поданы на рассмотрение документы о ратификации Стамбульской конвенции.

Вместе с тем, по ее словам, процесс принятия Верховной Радой этого документа может быть "достаточно проблемным".

Омбудсмен также пояснила Миятович, что правительством до сих пор не наработан и не внесен законопроект о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств, о котором говорится в переходных положениях Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что сбалансировало бы ситуацию относительно языков всех ста национальностей, представители которых проживают в нашей стране.

Кроме того, сообщила, что совместно с Комитетом по правам человека наработано новую редакцию Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", который имеет цель комплексно урегулировать вопросы защиты прав национальных меньшинств и заложить механизмы их реализации.

Что было раньше

В конце прошлого года омбудсмен Верховной Рады сообщила, что 300 осужденных из тюрем в ОРДЛО могут передать Украине.



