Степанов рассказал подробности о работе над контрактом с Pfizer

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире телеканала Украина 24 подробности работы по заключению контракта с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19.

Детали

"Мы достаточно долго работали над этим контрактом. Решающим был разговор Президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным директором вакцины Pfizer. После этого процесс пошел. Было много бессонных ночей. Но требовало принятия закона. Вы помните, что приняли закон в Верховной Раде, затем еще нормативные акты Кабинета Министров и наконец Pfizer подписал, и я со своей стороны подписал этот договор", - рассказал Степанов.

Глава Минздрава также проинформировал о сроке поставки вакцины Pfizer.

"У нас предусмотрено, что поставка всех 10 млн состоится в этом году. То есть в 2021 году мы получим все 10 млн доз вакцин. Первую партию мы договариваемся получить в течение нескольких месяцев, то есть мы рассчитываем, что в мае-июне мы получим первые дозы" , - отметил Степанов.

Дополнение

Как сообщил ранее глава Минздрава, согласно всем договоренностям, Украина в течение 2021 года должна получить 32 млн доз вакцин от коронавируса.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.