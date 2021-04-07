Для граждан Украины смягчили условия пересечения границы

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время очередного заседания 7 апреля Кабинет министров Украины утвердил изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, которые предусматривают смягчение условий пересечения украинской границы для граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины, передает УНН.

Цитата:

"Правительство смягчило условия пересечения украинской границы для граждан Украины", - информируют в ГАРТ.

Детали

По данным пресс-службы, согласно обновленным правилам, все лица, которые собираются въехать на территорию Украины, должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не больше, чем за 72 часа.

В случае отсутствия теста украинцы обязуются загрузить приложение "Вдома" и пойти на двухнедельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно получив отрицательный результат тестирования.

В Гостаможслужбе Украины добавили, что постановлением правительства были также уточнены требования въезда в Украину для иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и фактически избегающих любых карантинных мероприятий, а также нормировано наличие негативных ПЦР-тестов у иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 12 лет.



Теперь при пересечении государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, как и для граждан Украины, обязательно наличие ПЦР-теста или самоизоляция/ обсервация. Для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

Что было раньше

В конце марта в Госпогранслужбе сообщили, что новые правила пересечения государственной границы, которые предусматривают самоизоляцию или отрицательный ПЦР-тест для украинцев, будут действовать до 30 апреля.



