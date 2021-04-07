Нардепы всю пленарную неделю будут работать без буфета

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Всю следующую пленарную неделю народным депутатам прийдется работать без буфета. Такой информацией с УНН поделился нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко.

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“Буфет работать не будет”, — рассказал он.

Детали

По словам Устенко, на следующей неделе может состояться не два, а целых три пленарных заседания — во вторник, четверг и пятницу.

Как ранее сообщала депутат от “слуг” Юлия Гришина, на пленарных заседаниях народные избранники продолжат рассматривать правки по земельному законопроекту № 2194.

Что было ранее

На минувших пленарных заседаниях народные депутаты рассмотрели лишь треть от внесенных правок к законопроекту № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Стоит также отметить, что ранее на этой неделе партия “Голос” призвала провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, чтобы заслушать доклады премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака и министра здравоохранения Максима Степанова.