В МИД России "серьезно обеспокоены" активностью НАТО на территории Украины

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Россия "серьезно обеспокоена" поддержкой со стороны стран НАТО, в том числе и военной, на территории Украины. Об этом говорится в официальном заявлении представителя МИД России Марии Захаровой, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства РФ, передает УНН.

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"Происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ... Все это не способствует безопасности в регионе, урегулированию конфликта на Донбассе и вызывает серьезную обеспокоенность российской стороны", - заявила Захарова.

Детали

Представитель МИД России вспомнила, что на 2021 год запланировано проведение семи совместных учений Украины со странами Альянса на территории нашей страны. Кроме того, Захарова "обеспокоена" продолжением финансовой и материально-логистической поддержки украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО.

Захарова призвала Украину и страны НАТО "остановить военные приготовления и нагнетания напряженности на Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины".

Что было раньше

Накануне Кремль уже заявлял, что Украина якобы "только усилит внутриукраинский кризис" решением вступить в НАТО. Также Москва думает об этом вопросе, как о "недопустимом" для жителей восточной части Украины.

Отметим, что на этой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить вопросы безопасности.



Кроме того, сегодня Литва официально заявила, что предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.



Все эти события произошли на фоне военных действий России в Украине и у ее границ.

В свою очередь, говоря об усилении своих сил на границах с Украиной, Кремль заявляет, что вооруженные силы РФ находятся "в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным".



