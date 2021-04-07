Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,84 -0,1006  EUR: 32,90 0,0348 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Психолог: с введением локдауна растет количество обращений из-за домашнего насилия
Психолог: с введением локдауна растет количество обращений из-за домашнего насилия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5250

Верещук призвала ускорить принятие закона о теробороне

Верещук призвала ускорить принятие закона о теробороне

Ирина Верещук

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о важности принятия закона о теробороне, передает УНН.

Комплексная оборона - это наша новая стратегия военной безопасности, констатировала депутат.

Цитата

"Территориальная оборона - ее важная компонента. Правильно подготовленные силы могут сделать существенный вклад в то, что цена агрессии против нас будет неприемлемой для врага. Следовательно, развитие ТрО является очень важным направлением военного строительства, что требует от государства, как всегда, двух вещей: внимания и денег", - написала Верещук в своем Facebook.

Детали

Нардеп добавила, что сейчас парламент рассматривает несколько законопроектов по теробороне. И призвала коллег не спекулировать на этой теме и оставить в стороне "ведомственные интересы".

"Не вижу, какие тут могут быть политические или экономические разногласия между политическими силами. Враг должен видеть, что все законы по нацбезопасности и обороне мы принимаем четко и быстро. Именно это является вкладом народных депутатов в защиту страны", - резюмировала она.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, оборона, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.