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Верещук видит роль РФ в распространении антивакцинальной кампании в Украине

Верещук видит роль РФ в распространении антивакцинальной кампании в Украине

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Антивакцинальную кампанию в Украине спровоцировала Россия. Такое мнение в эфире одного из телеканалов озвучила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Россия сделала свое „черное“ дело. Кампания по антивакцинации, которая была инспирирована РФ, приобрела угрожающие масштабы. И не только в Украине, Европа тоже страдает — уже есть отчеты, которые показывают, что РФ сделала это информационным оружием”, — сказала Верещук.

Детали

Верещук также видит роль отдельных отечественных политиков в антивакцинальной кампании. Зато СНБО в ближайшее время даст информацию о реальной ситуации с вакцинацией.

“Неделя и СНБО даст свое заключение. У них есть интерактивная карта, и они в режиме онлайн-доступа видят это. Но то, что этот вопрос нацбезопасности — без сомнения”, — резюмировала она.

Дополнительно

Ранее Верещук выступила против идеи однопартийца увольнять врачей за отказ вакцинироваться.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, нардепы
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