Денисова: Украина и Совет Европы усилят сотрудничество по защите прав пленных украинцев

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский омбудсмен Людмила Денисова и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович во время встречи 7 апреля договорились о сотрудничестве в вопросах защиты прав незаконно удерживаемых Россией украинцев. Об этом Денисова написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“Мы с госпожой Дуней Миятович усиливаем сотрудничество в вопросах защиты прав незаконно удерживаемых Россией граждан Украины, в частности по информированию нами офиса комиссара Совета Европы по правам человека о фактах нарушений прав наших сограждан и ее содействие в восстановлении их прав и скорейшего освобождения”, — написала Денисова.

Детали

По сообщению, во время встречи Денисова и Миятович также обсудили соблюдение прав человека в аннексирована Крыму.

“Сообщила о незаконных призывные кампании и замену демографического состава населения во временно оккупированном Крыму, нарушение прав собственности, права на образование на родном языке, на свободу вероисповедания, свободу мысли и т.п.”, — добавила Денисова.

В частности, украинский омбудсмен сообщила комиссару Совета Европы по правам человека, Россия преследует по политическим мотивам 133 граждан Украины.