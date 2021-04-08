Арестованного в Крыму Есипенко снова вывозили на следственные действия без независимого адвоката

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Задержанный ФСБ России в Крыму внештатный сотрудник издания Крым.Реалии Владислав Есипенко в среду, 7 апреля, вывозился на следственные действия из СИЗО Симферополя без участия защиты. Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Есипенко с согласия Алексей Ладин, которому стало известно об этом от сотрудников администрации следственного изолятора. В среду он планировал посетить Есипенко, передает УНН.

Что известно

Он подчеркнул, что эти действия могут свидетельствовать о продолжающемся давлении на журналиста, что накануне Владислав Есипенко заявил, что подвергался пыткам и угрозам убийства со стороны сотрудников ФСБ России, отказался от услуг адвоката по назначению Виолетты Синеглазово и подтвердил, что хочет, чтобы его интересы представляли независимые адвокаты.

Цитата

“Возможный последующий отказ от независимых адвокатов он просил расценивать как сделанное под принуждением. В связи с этим есть основания полагать, что на Есипенко снова оказывается давление. Все следственные действия, проведенные без моего участия, являются недопустимыми доказательствами”, — сказал Ладин.

Официальной информации от российских силовых структур о следственных действиях по Владиславу Есипенко нет.

Донтекст