В Белом доме отрицают обсуждения бойкота Олимпиады в Пекине

КИЕВ. 8 апреля. УНН. США не обсуждают бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за возможных нарушенияйправ человека. Об этом 7 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает УНН со ссылкой на Reuters и "Радио Свобода".

Что известно

Псаки подчеркнула, что позиция Вашингтона по этому вопросу “не изменилась”.

Этот комментарий противоречит высказываниям представителя Госдепартамента Неда Прайса. Днем ранее в беседе с журналистами он сообщил, что американские власти размышляет, стоит пропустить Олимпийские игры в Китае. По его словам, решение планируется принять совместно с союзниками Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Несколько республиканцев призвали администрацию Джо Байдена к такому шагу из-за отношения китайских властей к уйгурам и репрессиям против активистов в Гонконге.

Во время первой пресс-конференции в должности президента сам Джо Байден обозначил курс на соперничество с правительствами Китая и России, он обвинил в авторитаризме и попытках подорвать демократию во всем мире. Против китайского правительства выступили и крупнейшие частные компании США, обвинив власти КНР в использовании труда заключенных на хлопковом предприятии. В ответ китайские телеканалы начали скрывать западные бренды одежды.

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.

Контекст

Ранее Европейский союз впервые за последние 30 лет ввел санкции против Китая за нарушение прав мусульман-уйгуров. К ограничениям присоединились Великобритания, США и Канада.

В конце февраля нижняя палата канадского парламента признала геноцидом действия китайских властей по уйгуров, казахов и представителей других тюркоязычных народов.

На протяжении последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе все настойчивее обращают внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идет о произвольных задержания, пытки и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал “Евроньюс”, китайские власти использует созданные в Синьцзяне “трудовые лагеря” для “перевоспитания”.