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СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет - Виктор Таран

СНБО готовит санкции против нардепа Холодова за контрабанду сигарет - Виктор Таран

Андрей Холодов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По инсайдерской информации, на пятничном заседании СНБО рассмотрит введение санкций против нардепа от “Слуги народа”, заместителя главы налогового комитета ВРУ Андрея Холодова, за контрабанду сигарет. Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Виктор Таран.

По его информации, слуги решили продемонстрировать обществу, что готовы бороться со своими, и рассматривают на роль “жертвы” кандидатуру Холодова. Ранее журналисты “Схем” обвиняли его в причастности к масштабному табачному бизнесу и называли кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

“На первый взгляд, в свете того, что СНБО продолжит рассматривать дела контрабандистов, кандидатура Холодова не удивляет”, — пишет Виктор Таран.

Сославшись на открытые источники, политолог сообщил, что через сеть табачных киосков Холодова Т-киоск реализуют сигареты скандальной табачной фабрики из Желтых вод United Tabacco с поддельными акцизными марками.

“Правоохранительные органы давно подозревают фабрику в контрабанде сигарет в Российскую Федерацию через фирмы-прокладки в ОАЭ и Ираке, а Холодова называют одним из сегодняшних собственников „United Tabacco“ с долей в 20%. Запасаемся поп-корном и понаблюдаем, хватит ли у власти политической воли наложить санкции на члена своей же партии”, — пишет Виктор Таран.

Источник: УНН
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