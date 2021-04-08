Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,89 0,0539  EUR: 33,14 0,2408 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина в ТКГ ежемесячно подает списки на обмен, у них более 90 человек - Арестович
Украина в ТКГ ежемесячно подает списки на обмен, у них более 90 человек - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18765

Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ

Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Конституционность указов Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины председателя КСУ Александра Тупицкого и об увольнении с должности судьи этого суда Александра Тупицкого и Александра Касминина обжаловали в Конституционный Суд. Об этом сообщила постоянная представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжаловано конституционность указов Президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об уволнении с должности Тупицкого А. и Касминина А.", - написала Совгиря.

При этом она не обнародовала фамилии депутатов, которые внесли представление.

В то же время, по данным на сайте КСУ, речь идет о представлении 49 народных депутатов. Уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление - нардеп Сергей Власенко. Также обнародованы текст представления.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Зеленский объяснил, что решение о Тупицком принято по результатам аудита указов Януковича.

Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

29 февраля в Верховном суде обжаловали указ Зеленского в отношении судей КСУ Тупицкого и Касминина. Суд открыл производство и назначил их к рассмотрению.

Источник: УНН
Теги: указы, КСУ, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.