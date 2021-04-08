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Экстренный визит: глава МИД Польши уже в Киеве, встретился с Кулебой

Экстренный визит: глава МИД Польши уже в Киеве, встретился с Кулебой

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау скорректировал планы и ранее прибыл в Киев и уже встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Планировали встретиться позже, но учитывая ситуацию, Збигнев Рау скорректировал планы и ранее прибыл в Киев на мое приглашение. Цель: укрепление украинской-польского стратегического партнерства на фоне обострения РФ ситуации безопасности. Польша — наш давний союзник и надежный друг”, — написал министр.

Детали

Ранее сегодня в МИД Польши назвали визит Рау в Украину “внеочередным и срочным”.

“Визит связан с угрозой миру на границах Украины”, — добавили польские дипломаты.

Справка

По данным посольства Польши в Украине, министр иностранных дел Збигнев Рау сегодня встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и делегацией Украины в трехсторонней контактной группе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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