Посол Мельник призвал Меркель предоставить Украине членство в НАТО

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии для немецкого медиа-холдинга RND обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с российской эскалацией на Востоке Украины и военным наращиванием вблизи ее границ. Он призвал Меркель пригрозить РФ "фатальными последствиями", а также выполнить бухарестское обещание и предоставить Украине членство в НАТО. Об этом дипломат написал в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Сейчас в 60 немецких газетах медиа-холдинга RND (6,8 млн чит.) призвал канцлера Меркель направить Путину жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями (бойкот РФ и изоляция; эмбарго на импорт газа, нефти и угля из РФ; усиленные санкции; запрет NS2; замораживание активов). Также призвал канцлера А.Меркель выполнить бухарестское обещание и предоставить Украине членство в НАТО", - написал Мельник.

Кроме того, дипломат отметил, что ФРГ как 4-й в мире экспортер оружия "должна наконец предоставить Киеву современное вооружение для укрепления обороноспособности Украины и модернизации ВСУ".

Детали

RND пообщался по этому поводу и с другими немецкими политиками и экспертами. В частности, официальный представитель парламентской фракции ХДС-ХСС в бундестаге Юрген Хардт назвал ситуацию "крайне тревожной", а "бряцание оружием" президента России Владимира Путина "чрезвычайно опасным".

Это дало бы "возглавляемым Кремлем сепаратистам на Донбассе" дополнительную защиту от несоблюдения Минских соглашений, отметил он. По мнению политика, Путин должен знать, что "трансатлантические партнеры твердо стоят на стороне Украины".

Официальный представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид в свою очередь заявил, что размещение российских войск на границе с Украиной поставило под угрозу режим прекращения огня на Донбассе.

Политик из партии СвДП в Бундестаге Александр Граф Ламбсдорф со своей стороны раскритиковал министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

По его мнению, вместо того, чтобы призвать "обе стороны" успокоить ситуацию, как Маас, Германии, Франции и ЕС было бы важно следовать примеру Джо Байдена и вместе с США очень четко стоять на стороне Украины.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Ранее Германия и Франция в совместном заявлении выразили обеспокоенность ростом напряженности на востоке Украины из-за приближения военных Российской Федерации к украинским границам.

В то же время, накануне в правительстве Германии уклонились от ответа на вопрос о ПДЧ НАТО для Украины.