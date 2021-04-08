Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе: Кремль во всем обвинил Украину

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В четверг состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Стороны обсудили, среди прочих тем, ситуацию на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам разговора, передает УНН.

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“При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса Президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчёркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Президента РФ.

Детали

По данным Кремля, “сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса” в целях полной реализации минского “Комплекса мер”.

Также сообщается, что стороны подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию, в том числе в “нормандском формате”, по линии политсоветников и министерств иностранных дел.

Путин и Меркель в разговоре затронули и ряд других тем, в частности ситуацию в Сирии и Ливии, обстановку на Балканах.

Отмечается что “в связи с проявленным Федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А.Навальным”.

Заявление немецкой стороны о телефонном разговоре пока не было опубликовано.

Что было ранее

Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 марта уже провел один телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель — без привлечения Президента Владимира Зеленько — и обсудил Украину.

По данным Кремля, Путин в разговоре обвинил Украину в провокациях.

В свою очередь Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали провести переговоры в “нормандском формате” для реализации Минских договоренностей.

Украина, комментируя такое общение, заявила, что сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата — такова есть и остается позиция Киева.