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Украина имеет право защищаться: глава МИД Польши обсудил с Кулебой угрозы мира в Европе

Украина имеет право защищаться: глава МИД Польши обсудил с Кулебой угрозы мира в Европе

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Вследствие эскалации напряжения вдоль северного и восточного отрезка границы Украины и в оккупированном Крыму возникают угрозы миру в Европе. Об этом говорили сегодня министры иностранных дел Польши и Украины, передает УНН.

Цитата:

"Украина имеет право защищаться!" - подчеркнул министр Збигнев Рау, которого цитирует польское посольство в Киеве.

Детали

Как отмечает МИД Польши, во время сегодняшней встречи министр иностранных дел Збигнев Рау и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили "угрозы мира в Европе, возникающие в результате эскалации напряжения вдоль северного и восточного отрезка границы Украины и в оккупированном Крыму, а также строительства "Северного потока - 2".

Что было раньше

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау скорректировал планы и ранее прибыл в Киев и уже встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По данным дипломатов, Рау сегодня, кроме министра, встретится с делегацией Украины в Трехсторонней контактной группе.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша
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