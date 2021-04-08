"Укрзализныця" обещает сотрудничать с парламентской ВСК и назвать причины катастрофической ситуации

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Укрзализныця плодотворно сотрудничает с Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога" и всячески способствует ее работе. Общество надеется на конструктивное сотрудничество с ВСК для установления и ликвидации причин, которые привели к ухудшению показателей работы компании. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

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"Укрзализныця рассмотрит все замечания и уточнения ВСК предоставленной информации. Ответы будут переданы в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Также уже усилен контроль за соблюдением сроков предоставления информации ВСК.

В Укрзализныце уверены, что сотрудничество ВСК и общества позволит установить настоящие причины, которые привели к указанному ухудшению технического состояния предприятия и его основных производственных показателей. Со своей стороны нынешнее руководство Укрзализныци, понимая важность и актуальность этой работы, демонстрирует свою открытость и всячески будет способствовать предоставлению ВСК необходимой для работы информации и данных", - заявили в "Укрзализныце".

Эксклюзив УНН

Отдельно для УНН в "Укрзализныце" сообщили, что по состоянию на 5 апреля "Укрзализныця" получила от ВСК 36 запросов на информацию, 14 из которых уже обработала и предоставила ответы.

"В обществе принимаются все возможные меры для обеспечения своевременного и в полном объеме предоставления информации на адресованные запросы с ВР ВСК", - отметили в "Укрзализныце".

Собеседники УНН из "Укрзализныци" сообщают, что распоряжение "тормозить" предоставление ответов на запросы ВСК предоставил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак еще до своего увольнения в марте.

Дополнение

В конце марта ВСК пригрозила "Укрзализныце" за противодействие парламентском следствию.

В контексте

17 марта Кабмин уволил Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци". На эту должность он был назначен в августе прошлого года. Его первым кадровым решением было назначение директором по коммерческой работе "Укрзализныци" Иракли Эзугбая, бывшего руководителя железной дороги Грузии. Оба сотрудничали с Саакашвили.

Ущерб "Укрзализныци" за прошлый год достиг 12 млрд грн, 7 млрд грн из которых - на грузовых перевозках, в частности из-за решения Эзугбая снизить соответствующие тарифы "Укрзализныци". Он объяснил это условиями рынка, однако решение на самом деле он мог принять в условиях конфликта интересов - в пользу компании "Дженерал контейнер Сервисес", которой владел до назначения в "Укрзализныцю" и которая занимается грузовыми железнодорожными перевозками. Основателем "Дженерал контейнер Сервисес" является также компания "Рисоил", которая в прошлом году получила в управление херсонский порт по договору концессии. Поэтому, вагоны "Укрзализныци" могли по сниженной цене обеспечивать перевозки товара в херсонский порт "Рисоил".

В убытках "Укрзализныци" и последствиях "тарифов Эзугбая" сейчас разбирается Временная следственная комиссия, потому что НАБУ с этим не справилось несмотря на подписанный меморандум. Некоторые СМИ объясняют такое бездействие НАБУ связями Саакашвили с первым заместителем НАБУ Гизо Углавой. Подробно здесь.

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