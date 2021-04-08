Посол в Германии отреагировал на призыв Меркель к Путину по уменьшению военного присутствия вблизи Украины

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, где предметом дискуссии стало усиленное российское военное присутствие вблизи востока Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter посла.

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“Приятно, что Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала призыв Украины о направлении Путину жесткого предупреждения в связи с бряцанием оружия на границе”, — говорится в сообщении.

Контекст

В четверг, 8 апреля, состоялась телефонная беседа канцлера Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

“В частности, речь шла об усилении военного присутствия в окрестностях Восточной Украины”, — говорится в заявлении.

“Канцлер потребовала, чтобы это наращивание было свернуто, чтобы снизить эскалацию ситуации”, — заявила пресс-служба правительства.

Пресс-служба Кремля ранее в своем сообщении по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.

8 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на Восток Украины.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который участвует в нормандских переговорах в роли политсоветника, 8 апреля заявил, что начало Киевом боевых действий на Донбассе может заставить Россию встать на защиту своих граждан и стать “началом конца Украины”.