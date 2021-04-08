Эстония осудила обострение Россией ситуации безопасности на границе с Украиной - МИД

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонской Республики Евой-Марией Лийметс, во время которой подробно проинформировал собеседницу об обострении Россией ситуации безопасности на российско-украинской границе, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.

Детали

Отмечено, что Кулеба также рассказал эстонскому дипломату и о системных действиях и заявлениях Москвы, направленных на эскалацию военной напряженности и подрыве дипломатических усилий по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Министр заверила в дальнейшей твердой поддержке Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины, европейские и евроатлантические стремлений нашего государства", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что руководители украинской и эстонской дипломатии единодушно осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили готовность к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях в целях консолидации действенной международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Дмитрий Кулеба отдельно приветствовал готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к саммиту инаугурации "Крымской платформы" в августе этого года в Киеве", - резюмируют в МИД.

Что было раньше

Обеспокоенность в связи с ситуацией на востоке Украины и на российско-украинской границе ранее выразил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее обеспокоенность в связи с сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Хомчак предупредил, что в целом "ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства".