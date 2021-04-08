Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,89 0,0539  EUR: 33,14 0,2408 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Боты вокруг нас: все что вы хотели знать о ботах и среде их обитания
Боты вокруг нас: все что вы хотели знать о ботах и среде их обитания
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6360

Нардеп Ивченко рассказал, есть ли у него биткоины в декларации

Нардеп Ивченко рассказал, есть ли у него биткоины в декларации

Вадим Ивченко

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко отметил в эфире телеканала "Прямой", что у него нет биткоинов, и более того - с 2014 года в его декларации почти нет изменений, передает УНН.

Цитата

"Биткоинов нет. У меня все честно семь лет декларируется. Можем проследить с 2014 года по 2021 год. Лично Генпрокурор Луценко "шерстил" трех депутатов, и среди них был я (а еще с „Волі народу“ и с „Відродження“). Я давно проверен и у меня даже есть история всех деклараций с 2014 года и легко проанализировать, что накопилось. Почти ничего не накопилось, скажу честно", - ответил Ивченко на вопрос ведущего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восемь тысяч гривен не спасут бизнес от закрытия: Ивченко назвал антикризисные меры во время коронакризиса

Дополнение

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 652 украинских чиновника задекларировали 46351 биткоин на сумму 75 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.