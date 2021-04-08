Степанов: Украина не находится в итальянском сценарии с COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1" рассказал, почему в Украине не происходит итальянский сценарий с распространением COVID-19. Об этом сообщает УНН.

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“Мы не находимся в итальянском сценарии. Когда был итальянский сценарий — а это было начало пандемии в мире — медицинская система не выдержала при количестве больных 5-6 тысяч в сутки. А сегодня у нас около 20 тыс. — и мы еще будем расти”, — отметил глава Минздрава.

Детали

Отдельно Степанов назвал сложной ситуацию с распространением COVID-19 в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях. В западных областях, которые первыми попали под третью волну COVID-19, в частности — Ивано-Франковской, ситуация стабилизировалась, и с завтрашнего дня она перейдет из красного в желтый зону.

Дополнение

В Кабмине считают, что адаптивный карантин работает в Украине эффективно и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.